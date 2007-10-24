17 Логотипов

Необходимо из 17 "сырых" логотипов сделать 17 таких же одинакового размера, с нужным фоном.

Также из этих 17 крупных надо сделать 17 мини (вернее чуть меньше, уже несколько штук для примера сделано).

Также одинакового размера, в рамочке и на одинаковом фоне, чтобы отлично выглядели на сайте.

Сроки исполнения: 1-2 дня