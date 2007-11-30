Логотип для Консалтинга

Требуется логотип "Ekaweb.ru" размер около 200*70. Городской портал (информационный) http://87.224.180.86 Оценивется качество. обращаться в ICQ:192154987
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для консалтинговой группы под названием "Бюро Ресторанных Решений".
Услуги - консультирование по созданию, развитию и работе ресторанов, клубов, баров.
Бюджет - 50 у.е.
По завершению логотипа - работаем по фирменному стилю.
Спасибо.
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