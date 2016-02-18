Сделать простой логотип по примеру. Я сделал скриншот основания 3д модели, собственно так он и должен выглядеть но без самого наружного круга. Логотип 3д печатной машинки для тату. Прикреплен пример дизайна.
Создание логотипа для ювелирной компании
Создание логотипа для ювелирной компании по ТЗ
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