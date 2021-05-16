Нужен таргетолог для instagram с нуля

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт13 заявок537 просмотров

нужен таргетолог для instagram с нуля, по причине того, что в основном аккаунте заблокировали рекламный кабинет спустя год работы

сфера - продажа люкс копий одежды

4 года назад
guest_16211711478666
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