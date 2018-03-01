Проект звонарной музыки Миразвон приглашает инженера-конструктора с опытом работы в Arduino для разработки уникального музыкального инструмента автоматизированной колокольни. Необходимо разработать систему, которая будет проигрывать MIDI-мелодию на плоских колоколах: [url=https://www.youtube.com/watch?v=Nts-iaz6fy8]www.youtube.com/watch?v=N...[/url] Нам необходимо: [list][*]Разработать прототип ударно-гасящего ...
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Гравидинамические сепараторы ГДС предназначены для разделения двух жидкостей, имеющих различные плотности и находящиеся в состоянии эмульсии. Используются для разделения смесей углеводородов с водой. Основные области применения: очистка сточных вод от масел, нефтепродуктов.
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