Курсовая по Компьютерному моделированию

Список предметов: Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем Системи технологічної підготовки виробництва Програмні комплекси аналізу і проектування От исполнителей жду ответственности и пунктуальности,а также компетентности по тому, или иному предмету.Также необходимо знание укр языка,так как работы на укр языке. С меня своевременная ...
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Задание 8 в приложении 1 в прикрепленной методичке. Сделать в соответствмиями с требованиями в той же методичке!
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