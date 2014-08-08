Курсовая по Компьютерному моделированию

МашиностроениеЗакрытнет заявок232 просмотра
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Задание 8 в приложении 1 в прикрепленной методичке. Сделать в соответствмиями с требованиями в той же методичке!

9 лет назад
angeldead06
Владимир 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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