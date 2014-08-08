Курсовая по Компьютерному моделированию

Необходимо разработать и реализовать устройство, считывающее кубики на его поверхности. В итоге должно получится 2 поверхности, размерностью 1.5 метра на 1.5 метра и высотой не более 1 сантиметра и множество кубиков. Каждый кубик обладает своим индивидуальным ...