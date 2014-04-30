Устройство, определяющее объекты на поверхности

Необходимо разработать и реализовать устройство, считывающее кубики на его поверхности.

В итоге должно получится 2 поверхности, размерностью 1.5 метра на 1.5 метра и высотой не более 1 сантиметра и множество кубиков. Каждый кубик обладает своим индивидуальным кодом. Поверхности подключены к компьютеру через USB. Если положить кубик на поверхность, то на компьютер должен отправиться код, записанный на этот кубик, с флагом "положили" и номером поверхности. При снятии кубика, соответвенно, код, флаг "сняли". Необходимо разработать только электронную составляющую (т.е. кубиком на самом деле может являться какая то платка или пластинка, или еще что то, но с возможностью ее положить внутрь кубика), т.е. работа по дизайну и внедрению будет проводиться отдельно. Способ реализации не имеет значения (возможно, нужно использовать RFID-ы, возможно еще что то), важно, чтобы эта конструкция работала очень стабильно! Срок реализации не более 3-х недель, в идеале - две.

Приглашаются исполнители из Москвы или из Саратова. Просьба указывать хотя бы примерный бюджет (+/- 10%) с учетом всех требуемых для реализации компонентов (2 поверхности по 1.5 метра и кубики ~ 20 шт).