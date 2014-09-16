Дизайн терминала печати.

Задача сделать 3D макет терминала фотопечати. Модель должена представлять законченый вариант с текстурами. Программа в которой создается модель должна быть мак совместима.

Как это вижу я см. рисунок) Там же габариты девайсов которые должны находиться внутри терминала.

Принтер не может находиться ниже отверстия для получения фотографий, так как они будут падать сверху вних по небольшому желобу.

ЖК панель не сенсорная, терминалы как тумбочки, как мне кажется, добавляют удобства, на них можно поставить сумку пока печатаются фотографии.

Материал покрытия глянцевый, дизайн должен быть выдержан в стиле изделий компании Apple.

Цвета: фиолетовый (#ae22a9) и белый.