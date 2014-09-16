Дизайн терминала печати.

  1. Биржа фриланса
  2. Машиностроение
Завершен7 заявок250 просмотров

Задача сделать 3D макет терминала фотопечати. Модель должена представлять законченый вариант с текстурами. Программа в которой создается модель должна быть мак совместима.

Как это вижу я см. рисунок) Там же габариты девайсов которые должны находиться внутри терминала.

Принтер не может находиться ниже отверстия для получения фотографий, так как они будут падать сверху вних по небольшому желобу.

ЖК панель не сенсорная, терминалы как тумбочки, как мне кажется, добавляют удобства, на них можно поставить сумку пока печатаются фотографии.

Материал покрытия глянцевый, дизайн должен быть выдержан в стиле изделий компании Apple.

Цвета: фиолетовый (#ae22a9) и белый.

11 лет назад
sias
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Yulahome
35 лет
13 лет в сервисе
Была
22 дня назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отличный исполнитель и профессионал своего дела. Рекомендую для работы, без оговорок производила корректировки и не затягивала сроки. Юлия, спасибо за работу.
Рекомендую Николая как хорошего заказчика, четко поставил задачу. Снабдил подробными рекомендациями. Оплату произвел своевременно. Буду рада снова сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Yulahome
35 лет
13 лет в сервисе
Была
22 дня назад
11 лет назад

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