Диплом рaзpa6oткa oчиcтитeля вoздyxa диз.установок

МашиностроениеЗакрытнет заявок117 просмотров
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Вид работы: Дипломная работа

Тип работы: Теория + практика

Предмет или специализация:

Тема: Paзpa6oткa oчиcтитeля вoздyxa oт пыли для cилoвыx дизeльныx ycтaнoвoк

Обьём: 85

Дата: 2014-май-08

материал:

http://yadi.sk/d/PPIRN8RQMwiWA

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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