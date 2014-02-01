диплом, есть материал: образец, метода и несколько скачанных работ по теме срок? стоимость? специализация: Технологические машины и оборудование Тема: Moдepнизaция линии пo пpoизвoдcтвy xлe6a нужно модернизировать одно-два оборудования так, что бы от этого улучшилась вся линия производства хлеба. вот дополнительные требования: ...