Построить 3dмодель болта с резьбой по ГОСТ 7798-70

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Закрыт2 заявки218 просмотров

Нужно в программе autocad либо тфлекс построить трехмерную модель болта с метрической резьбой М24X2-6g-25, исполнение 3 по ГОСТ 7798-70, l=30

Прикладываю скрин из ГОСТа

AutoCAD
11 лет назад
prodj91
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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