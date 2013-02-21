Дипломная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Машиностроение
Закрытнет заявок165 просмотров

Личинка коаксила: Ширина листа 1250 мм. толщина материала 2 мм. частота двигателя на размотке 15 мин^-1. требуется расчёт листоправильной машины. Методика описана в книге \"Механизация и автоматизация листовой штамповки в автомобилестроении\" Г М Розен, А А Убрятов. Я пытался считать по этой методике. Не вышло. Колчество листов А4: сколько получится по расчёту. 1 лист А1 чертёж. Желательно в КОМПАСЕ.Объем работы 10-20 листов А4+ чертёж А1 страни

11 лет назад
seryga20
Михаил 
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Проектирование штанцформ

    $500

    Нужно спроектировать на базе уже имеющихся файлов EPS/AI штанцформы в количестве до 50 штук. Сделать т.н. редизайн с учетом особенностей по техзаданию. Должен быть соответствующий опыт проектирования и работы с подобными формами.

    Машиностроение1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проектирование НПЗ и НХЗ.

    Сделать реферат с учетом всех гостов. Прикрепить 5 источников информации. Проектирование Нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических заводов. Сделать ссылки на источники информации. 350-500р

    Машиностроениенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по оформлению технической документации

    Для постоянного сотрудничества разыскивается человек с навыками оформление технической документации по правилам ЕЭК ООН (сертификация автотранспортных средств), навыками работы Autocad, Compas, Paint) Примеры будут предоставляться, консультация при выполнении работы. ...

    AutoCAD
    Машиностроение1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Matlab Simmechanics

    Задание: Промоделировать трипод с 2 степенями свободы. В Файле прилагается схема моделирования + все наработки по этой теме (модели прочее...) Больше о задании можно ...

    Машиностроениенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовой проект

    $70

    Курсовая работа по ТММ.Необходимо выполнить работу точно по методичке, которая прикреплена в ворде(Гнатюка)! Это методичка разработана преподавателем, проверка по ней, во второй методичке даны варианты, его напишу исполнителю.

    Машиностроениенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад