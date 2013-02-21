Дипломная работа

Личинка коаксила: Ширина листа 1250 мм. толщина материала 2 мм. частота двигателя на размотке 15 мин^-1. требуется расчёт листоправильной машины. Методика описана в книге \"Механизация и автоматизация листовой штамповки в автомобилестроении\" Г М Розен, А А Убрятов. Я пытался считать по этой методике. Не вышло. Колчество листов А4: сколько получится по расчёту. 1 лист А1 чертёж. Желательно в КОМПАСЕ.Объем работы 10-20 листов А4+ чертёж А1 страни