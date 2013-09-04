Нужен разработчик

Для постоянного сотрудничества разыскивается человек с навыками оформление технической документации по правилам ЕЭК ООН (сертификация автотранспортных средств), навыками работы Autocad, Compas, Paint) Примеры будут предоставляться, консультация при выполнении работы. цена обсуждается после понимания навыков фрилансера ...
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Который работал с одноплатными компьютерами для постройки проекта с нуля
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