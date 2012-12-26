Задание: Промоделировать трипод с 2 степенями свободы. В Файле прилагается схема моделирования + все наработки по этой теме (модели прочее...) Больше о задании можно ...
Проект изготовления гидравлического захвата
Создание проекта по изготовлению гидравлического захвата.
В проекте требуется отобразить:
- расчет на прочность
- несущую способность
- марки стали
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