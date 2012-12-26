Проект изготовления гидравлического захвата

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Создание проекта по изготовлению гидравлического захвата.

В проекте требуется отобразить:

- расчет на прочность

- несущую способность

- марки стали

12 лет назад
gmotors
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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