Matlab Simmechanics

Задание:

Промоделировать трипод с 2 степенями свободы.

В Файле прилагается схема моделирования + все наработки по этой теме (модели прочее...)

Больше о задании можно узнать в word файле в приложении.

Приоритет сроки, цена.

Дополнительно ссылка на пример того что нужно получить. http://www.mathworks.com/company/newsletters/articles/creating-a-stewart-platform-model-using-simmechanics.html