Курсовая работа по ТММ.Необходимо выполнить работу точно по методичке, которая прикреплена в ворде(Гнатюка)! Это методичка разработана преподавателем, проверка по ней, во второй методичке даны варианты, его напишу исполнителю.
Matlab Simmechanics
Задание:
Промоделировать трипод с 2 степенями свободы.
В Файле прилагается схема моделирования + все наработки по этой теме (модели прочее...)
Больше о задании можно узнать в word файле в приложении.
Приоритет сроки, цена.
Дополнительно ссылка на пример того что нужно получить. http://www.mathworks.com/company/newsletters/articles/creating-a-stewart-platform-model-using-simmechanics.html
Заявки фрилансеров
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