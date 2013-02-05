parustelecom

Нужна копия портала ekipazh-service.com.ua, по функционалу, дизайн другой его тоже нужно сделать
- $500Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5000
Который работал с одноплатными компьютерами для постройки проекта с нуляМашиностроение1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо сделать магазин по продаже подарков. Примерное ТЗ: 1. Индивидуальный дизайн 2. Верстка 3. Помощь в выборе движка (склоняемся к Битрикс) 4. Установка шаблона на выбранный движек 5. Установка ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо сделать магазин с индивидуальным дизайном для продажи нижнего женского бельяИнтернет-магазины35 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать под ключ с поддержкой мини магазин на 30 товаров, прикрутить оплату WM, QIWI, VISA... В дальнейшим необходима будет поддержка.Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Тематика сайта: ИТ услуги, необходимо сделать красивый дизайн + валидную верстку, присылайте ссылки на свое портфолио, без портфолио кандидаты не будут рассматриваться.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать GSM-SIP шлюз на базе модулей SIM900, необходим человек кто имел опыт в таком деле, который отлично знает протокол SIP, Ethernet.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Нужен человек кто уже работал с GSM потоком в Android, для долгосрочного сотрудничества, работы много, оплата достойная.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужен программист который пишет под android и знает VoIP. Необходимо написать программу-звонилку с моим функционалом. ТЗ пока нету, все обсуждается в скайпе.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать схему + печатную платуЧертежи и Схемы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо сделать селектор, который слушает команды на ком порту и переключает пины с помощью релеЧертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт12 лет назад