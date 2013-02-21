Личинка коаксила: Ширина листа 1250 мм. толщина материала 2 мм. частота двигателя на размотке 15 мин^-1. требуется расчёт листоправильной машины. Методика описана в книге \"Механизация и автоматизация листовой штамповки в автомобилестроении\" Г М Розен, А ...
Разработка технологического процесса.
Тема: Разработка технологического процесса проверки технического состояния автомобиля при техническом осмотре автомобиля ВАЗ 21074.
Объем: 40 страниц
Практическая часть: Не нужна
Срок: 04 декабря 2013
Краткое содержание работы в приложении!!!
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