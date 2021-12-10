Лабораторные по машиностроению

Нужно выполнить до 20 января,в программе Invertor Autodesk Всю необходимую информацию по заданию разместил в файле,тут добавил просто в качестве описания для того,чтобы отсеять сразу тех,кто не может и не знает как это делать. Необходимо ...
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Нужно выполнить 5 лабораторных, желательно до среды, методичку и сборку по которой нужно сделать прикрепил. В этой сборке нету валов, по этому в 4 лабораторной 3 своих на выбор.
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