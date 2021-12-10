Лабораторные по машиностроению

МашиностроениеЗакрыт3 заявки715 просмотров
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Нужно выполнить 5 лабораторных, желательно до среды, методичку и сборку по которой нужно сделать прикрепил. В этой сборке нету валов, по этому в 4 лабораторной 3 своих на выбор.

2 года назад
guest_16424126214459
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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