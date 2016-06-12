Для реализации проекта по превращению мотоцикла в трайк необходим проект заднего моста с расчетами и чертежами для изготовления.
Необходимо разработать модель/дизайн трехколесного электровелосипеда.
Необходимо разработать модель/дизайн трехколесногоэлектровелосипеда.
То что нужно: современный дизайн, легкая и прочнаяконструкция, учесть удобство в первую очередь для велосипедиста. Данный транспортное средство будет применяться в службах доставки и пассажироперевозках.
Трехколесный грузо-пассажирский электровелосипед. Спередиодно колесо, сзади 2.Привод на заднюю ось цепной через педали и электротяга на
редуктор, который расположен сзади на оси.
Закрытая кабина из пластика. Спереди и по бокам вставныепанели из прозрачного пластика, для эксплуатации в холодное время года. Спереди
расположено сиденье водителя, руль на переднее колесо и педальный привод. Сзади
откидное сиденье на 2 человека. На крыше солнечная панель. Колеса спицевые на 22. Резина Fatbike. Предположительная ширина заднейколесной базы – 1000мм. Длина 2000 мм.Высота 1600мм.
Аккумуляторная батарея расположена в области заднегосиденья.
Тормоз механический, дисковый, тросовый на заднюю ось.
Количество скоростей – 3 спереди и 7 сзади.
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