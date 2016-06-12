Необходимо разработать модель/дизайн трехколесного электровелосипеда.

Необходимо разработать модель/дизайн трехколесногоэлектровелосипеда.

То что нужно: современный дизайн, легкая и прочнаяконструкция, учесть удобство в первую очередь для велосипедиста. Данный транспортное средство будет применяться в службах доставки и пассажироперевозках.

Трехколесный грузо-пассажирский электровелосипед. Спередиодно колесо, сзади 2.Привод на заднюю ось цепной через педали и электротяга на

редуктор, который расположен сзади на оси.

Закрытая кабина из пластика. Спереди и по бокам вставныепанели из прозрачного пластика, для эксплуатации в холодное время года. Спереди

расположено сиденье водителя, руль на переднее колесо и педальный привод. Сзади

откидное сиденье на 2 человека. На крыше солнечная панель. Колеса спицевые на 22. Резина Fatbike. Предположительная ширина заднейколесной базы – 1000мм. Длина 2000 мм.Высота 1600мм.

Аккумуляторная батарея расположена в области заднегосиденья.

Тормоз механический, дисковый, тросовый на заднюю ось.

Количество скоростей – 3 спереди и 7 сзади.