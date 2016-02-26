Вращатель для сварки

МашиностроениеЗакрыт7 заявок547 просмотров
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Требуются чертежи для изготовления сварочного вращателя с електро-оборудованием. Грузоподёмность 150 - 200 кг. Есть только фото. Занимаемся сваркой труб и фланцев. Возможно уже есть готовые чертежи похожего оборудование  - предлагайте.  Желательно SolidWorks или автокад.

7 лет назад
teleckop
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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