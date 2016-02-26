Вращатель для сварки

Требуется консультация по рабочему процессу в программе [b]STAR-CCM+ 11.04[/b] (расчет аэродинамики кузова автомобиля)
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Требуются чертежи для изготовления сварочного вращателя с електро-оборудованием. Грузоподёмность 150 - 200 кг. Есть только фото. Занимаемся сваркой труб и фланцев. Возможно уже есть готовые чертежи похожего оборудование - предлагайте. Желательно SolidWorks или автокад.
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