Проектирование конвейера для труб

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Закрытнет заявок138 просмотров

Сделать 3d-модель транспортнойсистемы состоящей из цепных конвейеров и шагающих балок.

Оценить границы возможного веса оборудования,

Модель необходима для предварительной оценки реализуемости проекта и послужит

базой для дальнейшей разработки.

Предварительное краткое тех.задание в приложении. пароль на архив 768.

Более подробная информация в процессе общения

9 лет назад
ruslanorg
Руслан 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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