Сделать 3d-модель
Проектирование конвейера для труб
Сделать 3d-модель транспортнойсистемы состоящей из цепных конвейеров и шагающих балок.
Оценить границы возможного веса оборудования,
Модель необходима для предварительной оценки реализуемости проекта и послужит
базой для дальнейшей разработки.
Предварительное краткое тех.задание в приложении. пароль на архив 768.
Более подробная информация в процессе общения
Заявки фрилансеров
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