Сделать упор в торец, для базирования
Разработать механизм для плавного опускания груза
На рисунке изображена схема аттракциона для школьников "Строительная лебедка". Участники соревнуются, кто выше сможет поднять платформу с грузом.• Вес платформы с грузом: 10кг.• Максимальная высота подъема платформы 750 мм.• Толщина каната: 20 мм.Проблема: когда участник отпускает канат - платформа падает на пол, что приводит к ее поломке.Задача: разработать механизм 1 (комплект рабочей документации), который обеспечивает плавное опускание платформы на пол, при этом подниматься платформа должна свободно (с заданным сопротивлением в 10 кг).Предложения: 1. в качестве груза можно использовать муляж, а нагрузку в 10 кг обеспечить в механизме 1.2. канат следует закрепить на валу лебедки, что бы он не скользил. Например, используя две отдельные катушки: когда участник разматывает катушку 1, канат платформы наматывается на катушку 2.3. механизм 1 должен быть установлен в короб, что бы участники его не видели.
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