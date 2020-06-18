Переделать чертеж

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Завершен1 заявка469 просмотров

Сделать упор в торец, для базирования

5 лет назад
guest_15912832843467
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

1ndeego
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все выполнено
Приятно работать с заказчиком

Заявки фрилансеров

1ndeego
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад