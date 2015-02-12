Сборочный узел лопатки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Машиностроение
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Сборочный узел лопатки в составе сборки пенагона флотационной машины . Данный узел выполняет равномерную разгрузку пены в соответствующую канаву. К проекту прилагается 3d модель выполнена в Компас 3д рабочие чертежи и спецификация. Проект выполнен в рамках модернизации имеющегося оборудования, с учетом всех особенностей процесса работы данного устройства.

10 лет назад
tarzanfantomas
Азамат 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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