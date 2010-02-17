Приложение для iphone которое представляет из себя галерею фотографий и описаний к ним. 2 кнопки. 1/ about и информация о фотографе 2/ gallery набор фотографий, подгружаемый с сервера при ...
[IPhone/Ipad] Objective-C читалка сайта
Требуется Objective-C программист для написания небольшого приложения:
- Скачка через XML интерфейс с сайта статей
- Скачка офлайновых версий книг
- Оплата скачки офлайновых версии книг через App (подключение биллинга)
- Возможность чтения книг офлайн
- Feedback
- Возможность включения банеров (в разных местах App)
Основным критерием выбора исполнителя является портфолио, опыт и стоимость.
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