[IPhone/Ipad] Objective-C читалка сайта

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки176 просмотров

Требуется Objective-C программист для написания небольшого приложения:

- Скачка через XML интерфейс с сайта статей

- Скачка офлайновых версий книг

- Оплата скачки офлайновых версии книг через App (подключение биллинга)

- Возможность чтения книг офлайн

- Feedback

- Возможность включения банеров (в разных местах App)

Основным критерием выбора исполнителя является портфолио, опыт и стоимость.

15 лет назад
hibsoft
125 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров