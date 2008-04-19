Получение выделенного пользователем текста

Для ОС WM 2003 и старше (исходя из того что у пользователя установлен только CF 1.0) написать программу способную получить из любого приложения где возможно выделение, выделенный текст. Программа должна перехватывать момент окончания выделения, и копировать выделенный фрагмент текста в буфер обмена.