Требуется программист с опытом написания приложений для iPhone. Текущий проект с бюджетом около 600-1000 USD, в зависимости от исполнения вполне возможно продолжение в том же ключе вплоть до постоянной занятости. ...
Получение выделенного пользователем текста
Для ОС WM 2003 и старше (исходя из того что у пользователя установлен только CF 1.0) написать программу способную получить из любого приложения где возможно выделение, выделенный текст. Программа должна перехватывать момент окончания выделения, и копировать выделенный фрагмент текста в буфер обмена.
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