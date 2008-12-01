Фоновая музыка для сайта

Здравствуйте фриленсеры!!! Задание таково! Есть трек,песня-http://cs1665.vkontakte.ru/u2785999/audio/3fb15399ebaf.mp3 (вирусов нет,с сервера vkontakte.ru) нужна та мелодия(если получиться найду сам) и нужно чтоб я спел,отправил вам запись а вы мне сделали в точ точ такую песню нужен человек с которым моглиб с дружиться На дальнейшее ...