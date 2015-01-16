Интернет-радио на ActionScript 3.0

Все со звуковыми файлами. Аражирование, пуск в определенный момент музыкального трека, часы проговариваются (трек), название радио (трек). Вобщем — все то что на обычной радиостанции происходит только чуть меньше. Рассчитываю на постоянное сотруничество. Программа будет обновляться. Ваши предложения? Желательно знать на каком языке программа будет? Диджеить буду я. Также важно чтобы радиоведушие могли бы выходить из дома, как по скайпу.