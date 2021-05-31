Мне нужно переделать трек,чтоб звучало иначе,в другом стиле.

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Закрыт10 заявок821 просмотр

Я делаю свой фильм,и хочу переделать 1 саундтрек,его в плане звучания поменять надо,изменить стиль.Подробнее в личном сообщение опишу задачу!

4 года назад
judshred
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