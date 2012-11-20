Нужен ремикс

Для сайта jandelafonten.ru нужно установить 30 плееров с баснями на страницы басен типа этой: http://jandelafonten.ru/beshv_lisa плеер этот (html5): http://habrahabr.ru/post/110906/ jquery на сайте уже есть сайт на asp.net, но это не очень важно, в админке можно спокойно редактировать html и ...
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Добрый день, уважаемые музыканты.
Кто сможет сделать минусовку-ремикс в стиле dub на песню A Chinese Restaurant – Broken Hearts And Picture Frames ?
Покажите похожие работы.
О цене договоримся.
Спасибо!
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