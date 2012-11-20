Нужен ремикс

$250
Музыка и ЗвукиЗакрыт4 заявки357 просмотров
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Добрый день, уважаемые музыканты.

Кто сможет сделать минусовку-ремикс в стиле dub на песню A Chinese Restaurant – Broken Hearts And Picture Frames ?

Покажите похожие работы.

О цене договоримся.

Спасибо!

11 лет назад
lyubsy
Любовь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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