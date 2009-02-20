Сам ролик : http://www.forestall.ru (Нажать "Зарядиться имидж роликом") Пример того что необходимо: http://www.plasticarts.ru/10/ Требования: 1 нужно чтобы были все эффекты, кот требует ролик сей (к примеру быстрая смена кадров ...
Нужна музыкальная тема
Нужна музыкальная тема примерно на 30 сек. не дорого.
интересует примерно в этом стиле как и в атачменте
в приват не писать.
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