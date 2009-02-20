Нужна музыкальная тема

  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт8 заявок325 просмотров

Нужна музыкальная тема примерно на 30 сек. не дорого.

интересует примерно в этом стиле как и в атачменте

в приват не писать.

16 лет назад
delivered
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать проф музыкальную композицию к промо ролику

    Сам ролик : http://www.forestall.ru (Нажать "Зарядиться имидж роликом") Пример того что необходимо: http://www.plasticarts.ru/10/ Требования: 1 нужно чтобы были все эффекты, кот требует ролик сей (к примеру быстрая смена кадров ...

    Музыка и Звуки7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно свести три трека в один

    $10

    Есть три mp3 файла - три обработки одной и той же мелодии. Надо их порезать и качественно свести в один трек, чтобы получилась единая вещь. Срочно.

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Добавить самый простой аудиоплеер

    $50

    Но нужно, чтобы он был без рекламы и подгрузки чужого кода. Надо брать музыку из ссылок которую оставляют пользователи в специальном поле БД или подсказать и настроить свой, но тоже простой вариант. пишите в ...

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Конвертация форматов аудиозаписи

    Уважаемые коллеги! Хочется нормальный рингтон на телефон, в виду чего стоит следующая задача: взять исходный материал http://2x2tv.ru/movie/4301f82e727866bc15f25fe928b398fd 1.вырезать вставку (первые 6 секунд), оставить только песню с комментариями ...

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработать аудио-логотип

    Нужно разработать серию фирменных аудио-логотипов (фирменный звук длительностью несколько секунд) Писать только в аську. P.S. Для усмирения антиспам-бота sin(30) равен 1/2

    Музыка и Звукинет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Фоновая музыка для сайта

    Требуется разработать звукоряд и переработать фоновою композицию для сайта http://77.37.2.66/glucoxpert/ Музыкальные файлы (Cafe del Maar) для фона будут высланы исполнителю. Предпочтение исполнителям из Белоруссии.

    Музыка и Звуки13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Для битмейкеров и аранжировщиков.

    Есть предложение для Битмейкеров и Аранжировщиков. Кто любит писать музыку в направлении RAP, RnB И Рагги) Можно рассмотреть предложения и с платной стороны, можно и по взаимовыгоде вместе работать) ...

    Музыка и Звуки6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна минусовка!

    Здравствуйте, друзья! нужна минусовка в жанре R&amp;B. Людей которые предпочитают другое направление просьба не беспокойть сообщениями типа "да я и в r&amp;b молодец наверно". Могу кинуть демки для примера чтобы вы знали от чего отталкиваться. ...

    Музыка и Звуки10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад