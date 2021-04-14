Озвучить текст для видео ролика CRM системы

Нужно произвести запись текста.

Разные блоки записать отдельными дорожками.

текст следующего формата:

1. Afiled CRM – это простое и понятное решение, которое легко в освоении даже для новичков в арбитраже. Наш task-менеджер сделает вашу арбитражную команду максимально эффективной,

организованной и выведет ее на высший уровень

2. Первая лояльная к вам CRM

Абсолютное большинство арбитражных компаний и команд используют в работе неудобные и малоэффективные мессенджеры, Google документы, таблицы Excel и т.д. Мы предлагаем вам системное решение многих болей – CRM, у которого просто нет аналогов.

3. С ее помощью вы:

● максимально эффективно запустите рекламный оффер;

● управляете и работаете с командой (компанией) в одном месте;

● в любое время получаете доступ к актуальной статистике по медиабаингу;

● легко внедряете новых сотрудников и, при необходимости, исключаете их из команды,

закрывая доступ.

4. Мы собрали все необходимые вам инструменты управления и контроля над бизнесом в одном сервисе.

Afiled CRM – это:

● Своя база знаний с распределением уровней доступа, которая упросит процесс обучения сотрудников

● Вся статистика по медиабаингу отныне сводится в СRМ.

● Легкое масштабирование команды благодаря структурированности и возможности контроля.

Руководитель команды выдает доступы к любым сервисам исключительно через CRM. Это позволяет понимать, кто из сотрудников и какие доступы куда имел. Полная

конфиденциальность и защита данных – одно из важных преимуществ нашего

предложения.