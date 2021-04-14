Необходимо опознать исполнителя (группу) и название песни, которую я слушал в 1982 году. Итальянская эстрада. Не помню, что была за кассета (сборник или альбом), с большой долей вероятности мужской голос. По памяти на слух такой ...
Озвучить текст для видео ролика CRM системы
Нужно произвести запись текста.
Разные блоки записать отдельными дорожками.
текст следующего формата:
1. Afiled CRM – это простое и понятное решение, которое легко в освоении даже для новичков в арбитраже. Наш task-менеджер сделает вашу арбитражную команду максимально эффективной,
организованной и выведет ее на высший уровень
2. Первая лояльная к вам CRM
Абсолютное большинство арбитражных компаний и команд используют в работе неудобные и малоэффективные мессенджеры, Google документы, таблицы Excel и т.д. Мы предлагаем вам системное решение многих болей – CRM, у которого просто нет аналогов.
3. С ее помощью вы:
● максимально эффективно запустите рекламный оффер;
● управляете и работаете с командой (компанией) в одном месте;
● в любое время получаете доступ к актуальной статистике по медиабаингу;
● легко внедряете новых сотрудников и, при необходимости, исключаете их из команды,
закрывая доступ.
4. Мы собрали все необходимые вам инструменты управления и контроля над бизнесом в одном сервисе.
Afiled CRM – это:
● Своя база знаний с распределением уровней доступа, которая упросит процесс обучения сотрудников
● Вся статистика по медиабаингу отныне сводится в СRМ.
● Легкое масштабирование команды благодаря структурированности и возможности контроля.
Руководитель команды выдает доступы к любым сервисам исключительно через CRM. Это позволяет понимать, кто из сотрудников и какие доступы куда имел. Полная
конфиденциальность и защита данных – одно из важных преимуществ нашего
предложения.
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