Подобрать и наложить бесплатную музыку к 5 роликам

Собственно задача в названии. Следует просмотреть видео и подобрать музыкальные композиции наиболее подходящие к видеоряду, а затем наложить их. Нужна музыка «to modify commercially», чтобы не иметь проблем с авторскими правами при размещении в Ютюб. Ролики по ссылке https://yadi.sk/d/D4sCI6Is3PJj7D

Музыка, которая лежит в настоящий момент, категорически не устраивает. Следует подобрать что-то более теплое и более эмоциональное.

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