Подобрать и наложить бесплатную музыку к 5 роликам

  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Завершен4 заявки269 просмотров

Собственно задача в названии. Следует просмотреть видео и подобрать музыкальные композиции наиболее подходящие к видеоряду, а затем наложить их.  Нужна музыка «to modify commercially», чтобы не иметь проблем с авторскими правами при размещении в Ютюб. Ролики по ссылке https://yadi.sk/d/D4sCI6Is3PJj7D

Музыка, которая лежит в настоящий момент, категорически не устраивает.  Следует подобрать что-то более теплое и более эмоциональное. 

Пожалуйста, Ваши предложения, сроки цены и кратко о Вашем опыте в данной отрасли. Оплата на карту Сбера или Яндекс Деньги. 

8 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mcrooff
Игорь 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$35
1 день
Чтобы не портить ребятам жизнь и рейтинг отзыв со статусом "отрицательный" оставлять не стал, но суть проблем изложу в подробностях. Реализовано только частично. Базовая задача "Нужна музыка «to modify commercially», чтобы не иметь проблем с авторскими правами при размещении в Ютюб. " не выполнена по двум роликам из пяти. Результатом имеем принудительный показ рекламы на этих двух видео. Впечатления иного характера: С музыкой работать в принципе могут, но в ТЗ особо не вчитываются. Потратил кучу времени на совершенно ненужную переписку в числе которой помимо упомянутых проблем с авторскими правами: произвольная замена формата файла, изменение размера, изменение битрейта. Каждая выявленная проблема решалось по очереди. Обнаружил - написал - поправили и т.д. Куча писем и уйма моего времени. Например, уменьшение размера файла более чем в два раза мне попытались изящно объяснить более легкой звуковой дорожкой.
В заказе не было указано, что нужно без изменения битрейта и формата, следовательно, вся работа проводилась по ТЗ заказчика. Работа выполнена в полном объеме. Насчет авторских прав мы ручаемся т.к. музыка наша и мы загружали тест видео для проверки на YouTube, ошибок и пометок с авторством - не найдено!

Заявки фрилансеров

mcrooff
Игорь 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Звук. Обработка. Моцарт, Грегорианс для начала.

    Обработка звука в стиле терапии Томатис. Моцарт и Грегорианс для начала. Томатис - это постоянно меняющийся тембр и громкость - это для терапии. Пример есть здесь: https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&amp;v=oRpb6JA9WJo

    Музыка и Звуки6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сведение и мастеринг

    Нужно сделать сведение и мастеринг треков непосредственно в проекте программы Ableton. Стили: Cinematic, трейлерная музыка, Corporate Жду Ваших предложений с примерами работ Заранее, спасибо

    Музыка и Звуки9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • "Накрутить" PAD как в примере

    Привет! Мне нужен такой же или максимально похожий звук. Накрутить нужно на любом VST синте (доступном на торрентах), желательно "аналоговом" Сайлент, DCAM Synth Squad - Strobe, и тп. , мне прислать файл пресет. А я вам ...

    Музыка и Звуки3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен совет по продюсированию

    Ищу человека, кто может выделить пару часов и дать ряд советов и рекомендаций по теме, как продюсировать начинающего музыканта )) Нужно понять, с чего начать и как действовать. У кого есть ...

    Музыка и Звуки7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Озвучить текст. Ищем диктора

    Необходимо озвучить текст и предоставить записи в формате wav. Голос Женский Исполнитель должен иметь опыт работы и профессиональное оборудование и приятный голос. + возможность предоставить образцы работ. Исполнитель должен быть ориентирован ...

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Треки под Формат радио

    Задача для диджея, который ориентируется в качественной электронщине (с минимумом акапеллы и богатым ритмическим рисунком).  Не просто для диджея, кто коллекционирует и запускает треки, а для того, кто разбирается в ритме и под конкретный ...

    Музыка и Звукинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подбор треков для радио

    Задача для диджея, который ориентируется и любит электронную музыку. Не просто диджея, запускающего треки и клацающего кнопки, а для того, кто под заданную тему может подобрать, смиксовать треки.  Если вы любите звук, способны чувствовать ...

    Музыка и Звуки3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Треки и миксы

    Задача для диджея, который ориентируется и любит электронную музыку. Не просто диджея, запускающего треки и клацающего кнопки, а для того, кто под заданную тему может подобрать, смиксовать треки.  Если вы любите звук, способны чувствовать ...

    Музыка и Звуки1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад