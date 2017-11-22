Песня альфонса Ленин
Подобрать и наложить бесплатную музыку к 5 роликам
Собственно задача в названии. Следует просмотреть видео и подобрать музыкальные композиции наиболее подходящие к видеоряду, а затем наложить их. Нужна музыка «to modify commercially», чтобы не иметь проблем с авторскими правами при размещении в Ютюб. Ролики по ссылке https://yadi.sk/d/D4sCI6Is3PJj7D
Музыка, которая лежит в настоящий момент, категорически не устраивает. Следует подобрать что-то более теплое и более эмоциональное.
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