Расшифровать интервью. 1 час

Музыка и ЗвукиЗакрыт16 заявок574 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно расшифровать интервью

1 час длительность

Оплата 400 рублей, по факту

Качество записи хорошее

Работу нужно сделать к вечеру!

6 лет назад
sergejmamontov
Сергей 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-3)