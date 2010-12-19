Разобрать песню

Необходимо разобрать два варианта одной песни. То есть, по видео урокам и примерам из ютюба составить табулатуры (желательно в gtp, но не обязательно). Песня КиШ "Воспоминания о былой любви".

Вот ссылки уроков: 1) http://www.youtube.com/watch?v=Ifi5BOSD5cg

2) http://www.youtube.com/watch?v=x3-y1wu2iYg

Разобрать нужно полностью, в первом варианте перебор + бой, во втором весь перебор.