Создать музыку для презентации танцевальн. проекта

Создать музыку для презенташки проекта. По этому адресу www.dl.fyt.kz/led.flv лежит видеоклип с музыкой на примере которого будет создаваться презенташка . Надо создать что-то подобное (имеется ввиду музыка).

Цену и сроки предлагайте.

Оплата после прослушивания части композиции или в плохом качестве.

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