Усилить слышимость (шепот)записи на диктофоне

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Закрыт17 заявок398 просмотров

День добрый. 

Нужна помощь, запись на диктофоне разговор шепотом минут 3-5. Нужно максимально усилить с 44 минуты.

6 лет назад
IVANNA159753
48 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mcrooff
Игорь 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$30
1 день
Увы, но заказчик сам не понимает, чего хочет. Заказали усилить звук (голос) - почистили и усилили. Потом заказчик сказала, распишите, что на аудио, но транскрибация стоит денег. Мы работаем по предоплате. Оплатили только за аудио. Не советую. Люди не понимают, что всего сделать невозможно. Если качество записи ниже допустимого для обработки, то и обработать на 100% не получится какой мастер своего дела бы не брал работу.

Заявки фрилансеров

mcrooff
Игорь 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад