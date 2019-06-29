Усилить слышимость (шепот)записи на диктофоне

Увы, но заказчик сам не понимает, чего хочет. Заказали усилить звук (голос) - почистили и усилили. Потом заказчик сказала, распишите, что на аудио, но транскрибация стоит денег. Мы работаем по предоплате. Оплатили только за аудио. Не советую. Люди не понимают, что всего сделать невозможно. Если качество записи ниже допустимого для обработки, то и обработать на 100% не получится какой мастер своего дела бы не брал работу.