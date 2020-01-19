Звук на анимированный логотип (интро)

Необходимо выполнить озвучку разрабатываемой мобильной игры в жанре casual/головоломка. Объем работы небольшой: звук нажатия на кнопу; звук передвижения объекта игрока; звук подбора игроком другого объекта; звук успешного звершения уровня. Стоимость заказа договорная. В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе, выполнение мелких заказов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать максимально минималистично и красиво, желательно без использования музыкальных инструментов!
Есть 2 варианта анимации логотипа, и к обеим нужно создать Звуковую составляющую.
Компания занимается продажей канцелярских принадлежностей/книг/товаров для школы и т.д.
https://www.instagram.com/irskom/ -вот страница в инстаграм, если нужно.
https://videohive.net/item/logo-animation/20720449?s_rank=1&_ga=2.59845870.270143097.1581378775-1249891778.1581378775
https://s3.envato.com/h264-video-previews/b5ca6cb1-d20d-47a9-9340-305daac2a621/21018169.mp4?_=2
https://videohive.net/item/flat-colorful-logo-animation/21345771?s_rank=6&_ga=2.59845870.270143097.1581378775-1249891778.1581378775-ВОТ ПРИМЕРЫ, В КАКОМ СТИЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗВУКИ НА АНИМАЦИЯХ.
ПРИ ОТКЛИКЕ, СКИДЫВАЙТЕ ПРИМЕРЫ СВОИХ РАБОТ ИМЕННО В ЭТОЙ СФЕРЕ.
https://yadi.sk/d/szeB6vObAaoCJw вот ссылка на сами анимации к которым нужен звук.
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