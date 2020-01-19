Звук на анимированный логотип (интро)

Нужно сделать максимально минималистично и красиво, желательно без использования музыкальных инструментов!

Есть 2 варианта анимации логотипа, и к обеим нужно создать Звуковую составляющую.

Компания занимается продажей канцелярских принадлежностей/книг/товаров для школы и т.д.

https://www.instagram.com/irskom/ -вот страница в инстаграм, если нужно.

https://videohive.net/item/logo-animation/20720449?s_rank=1&_ga=2.59845870.270143097.1581378775-1249891778.1581378775

https://s3.envato.com/h264-video-previews/b5ca6cb1-d20d-47a9-9340-305daac2a621/21018169.mp4?_=2

https://videohive.net/item/flat-colorful-logo-animation/21345771?s_rank=6&_ga=2.59845870.270143097.1581378775-1249891778.1581378775-ВОТ ПРИМЕРЫ, В КАКОМ СТИЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗВУКИ НА АНИМАЦИЯХ.

ПРИ ОТКЛИКЕ, СКИДЫВАЙТЕ ПРИМЕРЫ СВОИХ РАБОТ ИМЕННО В ЭТОЙ СФЕРЕ.

https://yadi.sk/d/szeB6vObAaoCJw вот ссылка на сами анимации к которым нужен звук.