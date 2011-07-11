2 баннера на магазин

Наша Компания занимается продажей Элементов Художественной Ковки (ehk-vrn.ru). Элементы являются своего рода конструктором из которого создаются беседки, лестницы, заборы, каминные решётки и прочее (можете ознакомится с прайсом на сайте). Требуется сделать наружную рекламу на автобус ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для продуктового магазина нужно сделать 2 баннера
1й 1970х1620мм
разместить фотки хлебобулочніх изделий.
вверху написать название магазин Колосок и фото пшеничного колоса
(полукругом или как-то красиво)
2й 2050х2585
сделать коллаж с изображениями
- водки, пива, сигарет
- колбасы
- мясная продукция
- консервы
- мороженое
- кондитерка
и т.д.
вверху также написать название магазина
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