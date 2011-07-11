2 баннера на магазин

$10
Наружная рекламаЗавершен2 заявки143 просмотра
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Для продуктового магазина нужно сделать 2 баннера

1й 1970х1620мм

разместить фотки хлебобулочніх изделий.

вверху написать название магазин Колосок и фото пшеничного колоса

(полукругом или как-то красиво)

2й 2050х2585

сделать коллаж с изображениями

- водки, пива, сигарет

- колбасы

- мясная продукция

- консервы

- мороженое

- кондитерка

и т.д.

вверху также написать название магазина

13 лет назад
axmetob
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
neisa
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Мастер своего дела. Рекомендую!
Сработались отлично, четкое ТЗ. временная оплата! Спасибо
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