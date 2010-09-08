Баннер для рекламного стенда

Наружная рекламаЗавершен19 заявок315 просмотров
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Нарисовать банер для рекламного стенда. Размер 3x2 метра. Логотип и всю информацию вышлю выбранному исполнителю.

13 лет назад
perfectkl
Хильчин 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
NewAnns
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Очень понравилось работать с Анной. Профессиональный и качественный дизайн! Все сделано грамотно и в строк. Советую всем обращаться!
Очень приятный заказчик. Приятно общаться и сотрудничать. Довольна совместной работой ;)
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