Баннер (наружная реклама) 6х3

Нужно нарисовать банер для дальнейшей широкоформатной печати 3*2 метра. На банере будут основные элементы - разрез угла брусового и каркасного дома с фундаментом + надписи и иконки. Схема от руки нарисована в файле. Пример разреза ...
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Добрый день,
Магазину напольных покрытий необходимо разработать дизайн для Биллборда, который расположен на пересечении оживленных улиц в Кривом Роге.Примеры я скидываю как было в прошлом году и в этомСлово Підлога должно быть очень хорошо видно из далека. Хотелось бы что-то интересное, креативное
С уважением, Маслов Данила
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