Баннер (наружная реклама) 6х3

Наружная рекламаЗакрыт7 заявок217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день,

Магазину напольных покрытий необходимо разработать дизайн для Биллборда, который расположен на пересечении оживленных улиц в Кривом Роге.Примеры я скидываю как было в прошлом году и в этомСлово Підлога должно быть очень хорошо видно из далека. Хотелось бы что-то интересное, креативное 

С уважением, Маслов Данила

4 года назад
ENITA_LTD
Данила 
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
4 года назад
$40
3 дня
  • Похожие заказы

  • Баннер нарисовать

    Нужно нарисовать банер для дальнейшей широкоформатной печати 3*2 метра. На банере будут основные элементы - разрез угла брусового и каркасного дома с фундаментом + надписи и иконки. Схема от руки нарисована в файле. Пример разреза ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Вёрстка дизайн макета билборда

    $10

    Здравствуйте! В приложении старые макеты для рекламы на остановках. [b]Нужно: сверстать макет для билборда 6х3 метра.[/b] [list=1][*]Новый макет нужен с максимально светлыми тонами цветов фона, с картинкой спортивных силуэтов пары (М+Ж) можно по отдельности, но что бы сочетались. ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Наружная реклама цветочного магазина

    Здравствуйте, нам нужно сделать несколько баннеров небольших для магазина цветов. Основа рекламы наш слоган "Подарите себе гармонию". Выразить в картинке счастливой женщины с цветами, что купить себе цветок это прекрасный способ повысить настроение.  Интересен ли ...

    Наружная реклама32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Макеты постеров для оформления гастронома в советской тематике.

    Фотообои 1 шт- размер  ширина 3,35 метра высота 2,85 метра, картинка во вложении (Культурно торговать-почетный труд)Лайтбоксы в окна 3 шт- размеры Высота 160 см ширина 120 см + 3 картинки во вложении (1)майонез, 2) колбаса,3) яйца) Изображений в хорошем качестве не имеем, необходимо найти ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Макет наружной рекламы на авто (брендирование)

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Необходимо забрендировать 3 автомобиля. Подробное описание своих хотелок я описал в техническом задании. Надеюсь мой проект будет вам интересен! Жду ваших предложений. P.s. В ценах не ориентируюсь, поэтому предлагайте сами. Выбирать буду не ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поменять дизайн надписи

    На торговом оборудование есть надпись с логотипом и названием "Аксессуары" и "Экспресс-Ремонт", к сожалению предыдущий дизайнер сделал надпись с косяками, например , прислонил часть буквы "Ы" в плотную к букве "Р" в слове аксессуары , ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад