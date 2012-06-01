Баннеры мебельного магазина Столплит

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Закрыт19 заявок231 просмотр

Размер баннера: верхний банер на козырек длина 6,7 м, высота 0,7; нижний банер длина 6,7 м, высота 2,25м

Информация на баннере: слово «мебель» как можно больше в нижней части. Картинки примерно из Столплита: Оля ит орех или ольха,гриф,Оскар,Байкал,анна венге, Джорджия темная.

Дополнительно: предложите получше оформление входа (другого размера и формы)

13 лет назад
kirilkin
Дмитрий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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