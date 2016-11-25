Дизайн наружной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт17 заявок278 просмотров

Нужно сделать дизайн для лайтбокса и наклейки на офис по продаже недвижимости за рубежом (Таиланд).

Тз для наклейки и лайтбокса

  • Размер лайтбокса
ширина - 1,3 метра 

высота - 1 метр

Продажа Недвижимости ( слово недвижимости большими буквами с новой строки)

Квартиры в собственность от 2 млн. бат

Бесплатная экскурсия по объектам

лайтбокс без фона, просто надписи на белом фоне, которые будут светиться

2.Наклейка

ширина - 0,9 метра

высота - 2 метра

Сделать коллаж из фото плюс вставить надписи

Гарантированный Доход 10% в год

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8 лет назад
rkhromov
Хромов 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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