Дизайн входной группы для салона красоты

Есть сцена. На неё надо поставить танцующую пару и надпись Dance 4u. Надпись сделать объёмной что бы было видно её боковые стороны. Все фото во вложение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить дизайн проект входной группы для салона красоты . Нужно сделать капитальный крытый вход гармонично вписывающийся в дизайн вывески. Учитывать что стандартная дверь не сможет встать на уровне земли так как окажется выше вывески.
В общем готов рассматривать любые кардинальные решения входа включая земельные работы и перенос лестницы .
Для начала мне нужен дизайн проект . Я хочу определится с визуальным представлением а потом уже если понравится будем делать с размерами уже за отдельную плату .
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