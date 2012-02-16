Дизайн входной группы для салона красоты

$50
Наружная рекламаЗакрыт6 заявок244 просмотра
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Необходимо выполнить дизайн проект входной группы для салона красоты . Нужно сделать капитальный крытый вход гармонично вписывающийся в дизайн вывески. Учитывать что стандартная дверь не сможет встать на уровне земли так как окажется выше вывески.

В общем готов рассматривать любые кардинальные решения входа включая земельные работы и перенос лестницы .

Для начала мне нужен дизайн проект . Я хочу определится с визуальным представлением а потом уже если понравится будем делать с размерами уже за отдельную плату .

12 лет назад
stranger107
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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