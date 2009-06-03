Макет баннера 3х6

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Завершен40 заявок527 просмотров

Требуется оперативно нарисовать баннеры для щита 3х6 м.

16 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$60
1 день
Отличная работа - всегда на связи, все очень оперативно
Очень хороший заказчик - четко поставил задачу, предоставил материалы для работы. Работа оплачена вовремя, рекомендую.

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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