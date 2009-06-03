Макет баннера 3х6

Нужно взять 2 прорисованные фигуры (формат гиф или джепег - исходников нет), оптимизировать эти изображения под вменяемую печать, и собрать из всего этого макет баннера 0.8х2.0 м. Будет присутствовать немного текста. Работа должна быть ...