Нужно придумать редизайн на русском (перевод сделаем после) или новое брендирование микроавтобуса, который осуществляет «услугу чистки подушек». У нас есть логотип, наименование (HTT - Health through Traditions - здоровье через традиции). ...
Макет баннера
Необходимо изготовить не сложный дизайн баннера для уличного размещения.
На баннере будет в основном текст и 3 рисунка (фото), которые необходимо обработать.
Нацелены на максимально бюджетный вариант.
Выбирать исполнителя будем по портфолио.
Пожалуйста в предложении указывайте обязательно срок и цену. Без этих данных ваша кандидатура не будет рассмотрена.
Update. Нужна так же привязка к объекту размещения (макет прилепить к фотографии).
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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут
проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках
тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не
рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений
в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем
только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата WebMoney. Другие валюты и ПС по согласованию.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять
свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме
озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне
рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то
оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество
реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших
над ними.
Заявки фрилансеров
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