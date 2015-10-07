Наклейка на стекло

ВНИМАНИЕ!!! Предложения без цены и сроков не рассматриваются. Нужно прорисовать календарь-трио. 95% работы — шапка. Остальное — тексты с адресами, слоганами и т.д. Профиль компании — спецодежда, средства защиты, пожарное оборудование и т.д. Концеп проекта нами проработан, исполнителю ...
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Надо сделать макет наклейки на стекло фасада ТК. Тема: sex-shop.
Размер наклейки 2х1(h) м.
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