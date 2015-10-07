Наклейка на стекло

Добрый день! Нужна вывеска - 160x43 - должно быть: логотип+слово ТУРАГЕНТСТВО. Но ограничиваться только этим необязательно - возможны еще элементы. У нас фон, который например использовался на визиткам - мне он нравится, возможно (вообще не настаиваю) его ...