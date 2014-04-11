Оформление остановочного комплекса

Цель оформления создать эффект домашней комнаты, где находятся люди, ожидающие транспорта внутри остановки. Необходимо оформить заднюю и боковые стенки остановки в виде жилой комнаты обычной квартиры. При этом учесть местоположение скамьи для ожидания транспорта.

Внешнюю часть боковых стенок можно оформить в виде дверей и окон с изображенным логотипом компании.

Стиль: Реалистичный.