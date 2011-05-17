Оформление витрины

Требуется сезонное оформление витрин магазина женской дизайнерской одежды. Сезон осень-зима 2011-2012г.

Специализация магазина: бутики площадью в среднем 90м2. Ориентированы на покупателя: женщина от 25 лет до 45 лет.Следовательно, витрины должны быть

более консервативные, но с добавление креатива.

Точной темы нет, так что полная свобода мышления.

Оплата: Существует два варианта условий. От этого зависит оплата.

1) вариант дизайнер предлагает только макет (эскиз) оформления. В графической программе. Делает на примере одного магазина. Сумма от 6000р. до 10 000р. В зависимости от сложности.

2) вариант если дизайнер ведет все оформление с нуля и до конца. т.е. привязки по всем магазинам (6 магазинов), сам оформляет все витрины, общение с рекламным агентством. Развозим по магазинам мы сами. Следовательно сумма гонорара больше и на много. То же все зависит от сложности оформления.

Сотрудничество может быть долгосрочным, каждый сезон оформления витрины+межсезонный SALE.

На личную почту высылаем фото ранее оформленных витрин, что бы было понимание. Так же пресс релиз новой коллекции. наш сайт www.personage.su

Для начала хотелось бы увидеть портфолио именно оформления витрин. Такие предложения рассматриваются в первую очередь.

за ранее спасибо всем откликнувшимся.