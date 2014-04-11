Привлечение клиентов в магазин и автосервис

$100
Наружная рекламаЗакрыт10 заявок158 просмотров
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Требуются новые баннера на забор.

Цель: показать, что автосервис и магазин находятся за забором. На данный момент эта реклама расценивается потенциальными клиентами как просто наружная реклама, они не понимают, что сервис находится за забором

10 лет назад
2stvolah
Никита 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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