Привлечение клиентов в магазин и автосервис

Имеется готовое графическое решение - логотипичное написание сферы деятельности компании. Необходимо это дополнить стрелкой, что бы получился указатель. Так же необходимо будет добавить некоторые дополнительные графические элементы. ====================================== В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут ...