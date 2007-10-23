Создание рекламы элитного клуба

дизайн макета брендмауэра 5х16 м, 4+0, макет должен носить корпоративный характер, исходники предоставим. Все вопросы - на адрес [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика рекламы – Элитные клубные карты.
Реклама должна быть выполнена в строгом стиле, фотографическая.
Макет будет размещаться на бигбордах, размером 6 на 3 м. и в полиграфии, как блочная реклама. Разрешение должно быть высоким, подходящим для широкоформатной печати!
есть готовая идея, требуется воплотить ее.
При успешном выполнении заказа, возможно дальнейшее сотрудничество!
РЕКЛАМНЫЙ БЛОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН КАК ФОТО! НЕ ВЕКТОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ!
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