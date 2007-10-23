Создание рекламы элитного клуба

$500
Наружная рекламаЗавершен19 заявок370 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика рекламы – Элитные клубные карты.

Реклама должна быть выполнена в строгом стиле, фотографическая.

Макет будет размещаться на бигбордах, размером 6 на 3 м. и в полиграфии, как блочная реклама. Разрешение должно быть высоким, подходящим для широкоформатной печати!

есть готовая идея, требуется воплотить ее.

При успешном выполнении заказа, возможно дальнейшее сотрудничество!

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН КАК ФОТО! НЕ ВЕКТОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ!

16 лет назад
smirnov_m
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Ping_up
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$500
30 дней
Работа была выполнена на отлично! Хорошо сработались, не было проблем ни с оплатой, ни с понимаем, ни с выполненной работой.
Отличный заказчик, рекомендую.
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